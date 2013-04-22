＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月22日─29日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.44 １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.01 4.98 ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.8 46.8 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.6 46.4 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 46.5 （3月改定） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 54.0 54.6 （3月改定） １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.42 0.411 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.7 0.2 （前年比、％） 2.8 2.2 トリム平均値（前期比、％）0.5 0.6 トリム平均値（前年比、％）2.4 2.3 ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 106.2 106.7 （現況指数） 109.5 109.9 （期待指数） 103.0 103.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -2.8 5.6 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -3.2 ２５日（木） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.2 （Q4確報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/20までの週、1000件） 351 352 ２６日（金） ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.0 3.1 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 0.4 デフレーター 1.3 1.0 （Q4確報） １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 73.0 72.3 （4月速報） ２９日（月） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.86 （景況感指数） N/A 90.0 １２：３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 1.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.7 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 １４：００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 104.8 （前月比、％） N/A -0.4 ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.8 （3月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━