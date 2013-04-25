＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月25日─5月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２５日（木） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.2 （Q4確報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/20までの週、1000件） 351 352 ２６日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.3 （前年比、％） -2.4 -1.6 ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.0 3.1 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 0.4 デフレーター 1.4 1.0 （Q4確報） １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 73.2 72.3 （4月速報） ２９日（月） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.86 （景況感指数） N/A 90.0 １２：３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 1.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.7 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １４：００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 104.8 （前月比、％） N/A -0.4 ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.8 （3月改定） ２９─３０日 ０６：００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A -2.2 ３０日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 ０７：５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 13 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） N/A 6.9 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 1.7 （3月改定） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 12.0 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.5 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 1.0 （季調前前月比、％) N/A 0.1 （前年比、％) N/A 8.1 １３：４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 53.0 52.4 １４：００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 59.5 59.7 ５月１日（水） ０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] N/A 50.9 ０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 158 １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.0 （4月速報） １４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 1.2 １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.3 51.3 ４月米自動車販売 ２日（木） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.5 （4月速報） １１：３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 49.255 １２：３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.9 -42.96 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/27までの週、1000件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） N/A -1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A 4.6 （Q4改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━