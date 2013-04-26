ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２６日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ３月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] メキシコ中銀金融政策決定会合 イタリア国債入札 オランド仏大統領が訪中 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 アイスランド議会選 １─３月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２９日（月） 祝日＜昭和の日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３：００ＧＭＴ ＩＭＦ、アジア太平洋地域の経済見通し発表 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア国債入札 中国［労働節］ ------------------------------------------------------------------------------- ４月３０日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ３月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.3％） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.86倍） ０８：３０ ３月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋1.8％） ０８：５０ ３月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]（予測中央値：前年比＋0.6％） ０８：５０ ３月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比＋0.4％） １４：００ ３月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：前年比＋5.5％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７：５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８：００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １３：４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（５月１日まで） 中国［労働節］ ------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ３月毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：００ 財政資金対民間収支(25年4月中実績・25年5月中見込) １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 １５：３０ 税収実績（平成24年度、25年3月末） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ４月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０８：２８ＧＭＴ ４月英製造業ＰＭＩ[GBPMIM=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １３：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ４月米自動車販売 ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、シンガポール、 韓国、台湾、タイ、マレーシア［以上、メーデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月２日（木） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１：３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]（開催地：ブラチスラバ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 欧州委員会が春季経済見通し発表 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（４日まで） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３日（金） 祝日（憲法記念日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１：００ＧＭＴ ４月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０８：２８ＧＭＴ ４月英サービス部門ＰＭＩ[GBPMIS=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １６：４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「経済見通し」 （リッチモンド） インド中銀理事会 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（４日まで） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月４日（土） 祝日（みどりの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 オバマ米大統領がメキシコとコスタリカ訪問（最終日） アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月５日（日） 祝日（こどもの日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 マレーシア総選挙 アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（ニューデリー、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月６日（月） 祝日（振り替え休日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ４月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP