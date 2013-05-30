＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月30日─6月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（木） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.87 -0.93 （景況感指数） 89.0 88.6 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.3 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.5 2.5 デフレーター 1.2 1.2 （Q1速報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/25までの週、1000件） 340 340 １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 105.7 （前月比、％） 1.1 1.5 ３１日（金） ０６：００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.5 （前年比、％） N/A -2.8 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.6 1.3 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.4 1.2 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 12.2 12.1 １２：３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.1 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３：４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 50.0 49.0 １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 83.7 83.7 （5月速報） ６月１日（土） ０１：００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] N/A 50.6 ３日（月） ０１：００ＧＭＴ ５月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A -0.4 ０１：４５ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 47.8 （5月速報） １２：５８ＧＭＴ ５月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.9 （5月速報） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.5 50.7 １４：００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.9 -1.7 ５月米自動車販売台数 ４日（火） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -14.7 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.7 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -40.0 -38.8 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ５日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.1 ０１：４５ＧＭＴ ５月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 47.5 （5月速報） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 47.7 （5月速報） ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 119 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 0.7 0.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 0.5 （Q1速報） １４：００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.0 -4.9 １４：００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 3.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.4 53.1 （景気指数） N/A 55.0 ６日（木） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （１０億豪ドル） N/A 0.31 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]