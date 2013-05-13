〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１３─５月１８日の海外経済指標】 予想 前回 １３日（月） ０５：３０ＧＭＴ ４月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 12.8 12.6 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.5 8.9 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 21.0 20.9 １２：３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.4 （自動車除く／前月比、％)-0.1 -0.4 １４：００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.1 １４日（火） ０６：００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 1.1 1.1 （4月速報） ０６：００ＧＭＴ ４月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.3 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.9 ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） -2.2 -3.1 ０９：００ＧＭＴ ５月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 38.3 36.3 （現況指数） 10.0 9.2 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.5 -0.5 （輸出物価／前月比、％） -0.2 -0.4 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局）[AUWGPQ=ECI] ０５：３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） -0.1 -0.3 （Q4） ０６：００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） 0.3 -0.6 （前年比、％） N/A 0.1 （Q4） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 0.8 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 1.1 ０８：３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.9 7.9 ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前期比、％） -0.1 -0.6 （前年比、％） -0.9 -0.9 （Q4） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 4.00 3.05 １２：３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -0.6 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３：００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３：１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.4 （設備稼働率、％） 78.3 78.5 １４：００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 43 42 １５─２０日 ４月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １６日（木） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 10.4 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.1 1.2 （前年比、％） 1.2 1.2 4月速報 １２：３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 -0.2 （指数／前年比、％) 1.3 1.5 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 1.8 1.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/11までの週、1000件） N/A 323 １２：３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 97.3 103.6 （許可件数／年率、万戸） 94.5 90.7 １４：００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 2.8 1.3 １７日（金） １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 78.0 76.4 （4月確報） １４：００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0.1 １８日（土） ０１：３０ＧＭＴ ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１３─５月１９日の海外行事予定】 １３日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア中・長期債入札 フランス国債入札 ユーロ圏財務相会合 米英首脳会談（ワシントン） ＊東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）第１回会合（最終日、ブルネイ）