再送：あかつきＦＧ<8737.OS>：連結、13年3月当期利益11.12億円

再送：１５時４０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」のヘッドラインから不要な語句を削除して 決算項目を手直しして再送します。 ［東京 14日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 3,710 2,945 (+26.0 %) (-12.2 %) 純営業収益（百万円） 3,451 2,802 (+23.2 %) (-12.6 %) 営業利益（百万円） 446 △431 経常利益（百万円） 1,174 531 (+120.9 %) (+326.9 %) 当期利益（百万円） 1,112 0 (-100.0 %) １株利益 （円） 198.39 0.14 希薄後ＥＰＳ（円） 149.62 0.12 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00