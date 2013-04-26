再送：高木証<8625.T>：連結、13年3月当期利益27.74億円、黒字転換

再送：１１時４０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 8,107 6,001 (+35.1 %) (+30.5 %) 純営業収益（百万円） 8,037 5,931 (+35.5 %) (+31.4 %) 営業利益（百万円） 1,764 △431 経常利益（百万円） 1,990 △183 当期利益（百万円） 2,774 △3,014 １株利益 （円） 47.34 △51.43 １株年間配当（円） 5.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 0.00