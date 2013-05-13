再送：ダイコク電<6430.T>：単体、13年3月当期利益48.68億円

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再送：１６時に配信した「２０１３年３月期単体決算」のヘッドラインから 不要な語句を削除して再送します。 ［東京 13日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 57,414 44,037 (+30.4 %) (+41.4 %) 営業利益（百万円） 7,907 4,299 (+83.9 %) (+291.9 %) 経常利益（百万円） 8,321 4,478 (+85.8 %) (+200.2 %) 当期利益（百万円） 4,868 114 (-36.5 %) １株利益 （円） 329.35 7.75
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