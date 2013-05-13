再送：フォーバルＲ<9423.OS>：連結、13年3月当期損失3800万円、14年3月期予想800万円の黒字

再送：１５時１０分に配信した「2013年3月期連結決算」のヘッドラインに必要な語句を 補って再送します。 ［東京 13日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 777 営業利益（百万円） △45 10 経常利益（百万円） △46 10 当期利益（百万円） △38 8 １株利益 （円） △215.37 37.96 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00