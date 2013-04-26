再送：アイザワ証<8708.OS>：単体、13年3月当期利益18.19億円、黒字転換

Markets |
再送：１６時に配信した「２０１３年３月期単体決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 11,146 8,364 (+33.3 %) (-15.4 %) 純営業収益（百万円） 11,049 8,237 (+34.1 %) (-14.5 %) 営業利益（百万円） 1,552 △1,383 経常利益（百万円） 1,753 △982 当期利益（百万円） 1,819 △1,682 １株利益 （円） 40.71 △36.15
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文