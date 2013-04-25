再送：アンリツ<6754.T>：連結(IFRS)、13年3月当期75.0 %増139.5億円、14年3月期予想17.6 %減115億円

再送：１５時に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 25日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上収益 （百万円） 94,685 93,622 102,000 (+1.1 %) (+7.7 %) 営業利益（百万円） 15,800 14,000 17,000 (+12.9 %) (+7.6 %) 税引前利益（百万円） 16,225 13,094 16,500 (+23.9 %) (+1.7 %) 当期利益（百万円） 13,950 7,972 11,500 (+75.0 %) (-17.6 %) 基本的なＥＰＳ（円） 98.79 62.17 81.44 希薄後ＥＰＳ（円） 97.41 56.33 １株年間配当（円） 20.00 15.00 20.00 １株Q2配当 （円） 7.50 5.00 10.00 １株Q4配当 （円） 12.50 10.00 10.00