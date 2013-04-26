再送：ベクター<2656.OS>：単体、13年3月当期損失4.23億円、赤字幅拡大

再送：１６時に配信した「２０１３年３月期単体決算」に業績予想を追加して再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(12年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 第1四半期期予想 営業収益（百万円） 2,480 3,635 682 (-31.8 %) (-7.8 %) (＋20.3 %) 営業利益（百万円） △281 51 △75 (-87.6 %) 経常利益（百万円） △228 55 △75 (-86.9 %) 当期利益（百万円） △423 △255 △82 １株利益 （円） △30.68 △18.49 △5.94 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00