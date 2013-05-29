訂正（発表者側の申し出）：ｊＧｒｏｕｐ<3063.T>：単体、13年2月当期利益2000万円、前年比83.9 %減

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［東京 29日 ロイター］ 2013年2月期(2012年3月1日-2013年2月28日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期実績 12年2月期実績 14年2月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 5,402 8,852 (-39.0 %) (-2.3 %) 営業利益（百万円） 58 154 (-62.1 %) (+360.6 %) 経常利益（百万円） 41 243 (-82.8 %) (+752.2 %) 当期利益（百万円） 20 129 (-83.9 %) １株利益 （円） 648.65 4,218.94 希薄後ＥＰＳ（円） 610.17 3,901.30
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