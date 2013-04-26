再送：東洋証<8614.T>：単体、13年3月当期利益12.63億円、前年比103.7 %増

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再送：１３時４０分に配信した「２０１３年３月期単体決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 12,714 13,067 (-2.7 %) (+6.9 %) 純営業収益（百万円） 12,532 12,857 (-2.5 %) (+7.4 %) 営業利益（百万円） 645 580 (+11.1 %) 経常利益（百万円） 916 906 (+1.1 %) 当期利益（百万円） 1,263 620 (+103.7 %) １株利益 （円） 14.52 7.10 希薄後ＥＰＳ（円） 14.25 7.01
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