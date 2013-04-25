再送：コマツ<6301.T>：単体、13年3月当期28.7 %減660.16億円、14年3月期予想107.5 %増1370億円

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再送：１５時に配信した「２０１３年３月期決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 25日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 738,871 851,139 790,000 (-13.2 %) (+14.6 %) (+6.9 %) 経常利益（百万円） 85,390 87,099 175,000 (-2.0 %) (+1.0 %) (+104.9 %) 当期利益（百万円） 66,016 92,593 137,000 (-28.7 %) (+91.8 %) (+107.5 %) １株利益 （円） 69.28 96.10 143.71 希薄後ＥＰＳ（円） 69.21 96.02
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