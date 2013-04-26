再送：東海東京フィナンシャルＨＤ<8616.T>：連結、13年3月当期利益112.73億円、前年比342.8 %増

再送：１３時２０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 67,854 52,631 (+28.9 %) (+0.4 %) 純営業収益（百万円） 65,954 50,756 (+29.9 %) (-0.1 %) 営業利益（百万円） 15,252 3,363 (+353.5 %) (+8.9 %) 経常利益（百万円） 17,320 5,077 (+241.1 %) (+5.6 %) 当期利益（百万円） 11,273 2,545 (+342.8 %) (-41.1 %) １株利益 （円） 42.74 9.45 希薄後ＥＰＳ（円） 42.66 １株年間配当（円） 16.00 8.00 １株Q2配当 （円） 4.00 4.00 １株Q4配当 （円） 12.00 4.00