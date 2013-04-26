再送：丸八証券<8700.OS>：単体、13年3月当期利益5.74億円、前年比76.7 %増

再送：１２時に配信した「２０１３年３月期決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(12年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 3,029 2,688 (+12.7 %) (+7.6 %) 純営業収益（百万円） 3,020 2,664 (+13.4 %) (+7.7 %) 営業利益（百万円） 645 379 (+70.1 %) (+165.1 %) 経常利益（百万円） 637 345 (+84.4 %) (+262.6 %) 当期利益（百万円） 574 325 (+76.7 %) (+327.7 %) １株利益 （円） 15.36 8.69 希薄後ＥＰＳ（円） 14.34 8.18 １株年間配当（円） 4.00 2.00 １株Q4配当 （円） 4.00 2.00