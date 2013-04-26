再送：東洋証<8614.T>：連結、13年3月当期利益12.43億円、前年比82.5 %増

再送：１３時４０分に配信した「２０１３年３月期連結決算」の決算項目を手直しして再送します。 ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 12,902 13,388 (-3.6 %) (+3.6 %) 純営業収益（百万円） 12,720 13,178 (-3.4 %) (+4.0 %) 営業利益（百万円） 566 623 (-9.1 %) 経常利益（百万円） 878 976 (-10.0 %) 当期利益（百万円） 1,243 681 (+82.5 %) １株利益 （円） 14.29 7.79 希薄後ＥＰＳ（円） 14.02 7.69 １株年間配当（円） 8.00 5.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 8.00 5.00