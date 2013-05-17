再送：イオンＦＳ<8570.T>：単体、13年3月当期利益110.59億円

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再送：ヘッドラインの不要な語句を削除して再送します。 ［東京 17日 ロイター］ 2013年3月期(2012年2月21日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年2月期実績 14年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 130,023 116,891 (+2.8 %) 営業利益（百万円） 16,971 13,335 (+32.3 %) 経常利益（百万円） 19,528 15,150 (+18.6 %) 当期利益（百万円） 11,059 7,617 (-6.7 %) １株利益 （円） 71.57 48.56 希薄後ＥＰＳ（円） 63.55 48.56
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