訂正（発表者側の申し出）：サンコーテクノ<3435.OS>：12年3月期第1四半期連結、当期損失2000万円

［東京1日 ロイター］ 2012年3月期第1四半期決算 (2011年4月1日-2011年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期第1四半期 11年3月期第1四半期 12年3月期予想 売上高 （百万円） 2,811 2,604 14,500 (+8.0 %) (+4.2 %) (+6.4 %) 営業利益（百万円） △14 △42 480 (-7.5 %) 経常利益（百万円） △26 △38 460 (-6.0 %) 当期利益（百万円） △20 △20 245 (-6.1 %) １株利益 （円） △10.31 △10.15 120.41 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 30.00 30.00