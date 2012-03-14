再送：マックスバリュ中部<8171.NG>：単体、12年1月当期損失2900万円

再送：決算期変更により、２０１３年２月期は１３カ月の変則決算になります。 ［東京 14日 ロイター］ 12年1月期(2011年2月1日-2012年1月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年1月期実績 11年1月期実績 13年2月期予想 中間期予想 （12カ月決算） （12カ月決算）（13カ月決算） 営業収益（百万円） 122,319 118,407 136,000 61,000 (+3.3 %) (+1.2 %) (+3.5 %) 営業利益（百万円） 1,920 2,143 2,450 900 (-10.4 %) (+11.1 %) (+8.9 %) 経常利益（百万円） 2,003 2,278 2,450 900 (-12.1 %) (+16.1 %) (+5.5 %) 当期利益（百万円） △29 440 750 350 (+15.5 %) １株利益 （円） △1.16 17.34 29.50 13.77 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。