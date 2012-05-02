再送：メディシス<4350.T>：単体、12年3月当期利益3.05億円

再送：２０１２年３月期は、決算期変更により２０１１年１０月１日から ２０１２年３月３１日までの６か月間になります。 ［東京 2日 ロイター］ 12年3月期(2011年10月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年9月期実績 13年3月期予想 中間期予想 （6カ月決算）（12カ月決算） （12カ月決算） 売上高 （百万円） 479 883 (+23.5 %) 営業利益（百万円） △80 △115 経常利益（百万円） 346 462 (+51.5 %) 当期利益（百万円） 305 364 (+45.7 %) １株利益 （円） 23.51 28.11 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。