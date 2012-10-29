再送：水戸証<8622.T>：13年3月期中間単体、当期利益2200万円

再送：１３時２０分に配信した「２０１３年３月期中間決算」に、 純営業収益を追加して再送します。 ［東京29日 ロイター］ 2013年3月期中間決算 (2012年4月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期中間 12年3月期中間 13年3月期予想 営業収益（百万円） 5,062 4,700 (+7.7 %) (-1.6 %) 純営業収益（百万円） 5,020 4,649 (+8.0 %) (-1.6 %) 営業利益（百万円） △289 △744 経常利益（百万円） △79 △587 当期利益（百万円） 22 △781 １株利益 （円） 0.30 △10.55 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 2.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 2.50