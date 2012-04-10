訂正（発表者側の申し出）：ヒトコム<3654.OS>：12年8月期中間単体、当期利益4.12億円

［東京10日 ロイター］ 2012年8月期中間決算 (2011年9月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年8月期中間 11年8月期中間 12年8月期予想 売上高 （百万円） 9,215 18,810 (+8.7 %) 営業利益（百万円） 804 1,505 (+13.7 %) 経常利益（百万円） 806 1,502 (+13.8 %) 当期利益（百万円） 412 729 (+11.5 %) １株利益 （円） 184.53 163.08 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 55.00 37.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 55.00 37.50