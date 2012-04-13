再送：京進<4735.OS>：単体、12年2月当期損失800万円

再送：決算期変更により、２０１２年５月期は３カ月の変則決算になります ［東京 13日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 12年5月期予想 中間期予想 （12カ月決算） （12カ月決算） （3カ月決算） 売上高 （百万円） 9,871 9,886 1,913 (-0.2 %) (-4.3 %) 営業利益（百万円） 451 267 △500 (+69.1 %) (+134.2 %) 経常利益（百万円） 407 154 △524 (+163.9 %) (+139.8 %) 当期利益（百万円） △8 △12 △350 １株利益 （円） △1.05 △1.43 △41.72 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。