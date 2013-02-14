再送：ガンホー<3765.OS>：単体、12年12月当期利益89.29億円

Markets |
再送：１６時に配信した「２０１２年１２月期単体決算」のヘッドラインから 不要な語句を削除して再送します。 ［東京 14日 ロイター］ 2012年12月期(2012年1月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期実績 11年12月期実績 13年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 22,985 7,505 (+206.3 %) (+2.9 %) 営業利益（百万円） 9,886 741 (-44.0 %) 経常利益（百万円） 9,899 748 (-40.5 %) 当期利益（百万円） 8,929 764 (-34.6 %) １株利益 （円） 77,682.85 6,648.56 希薄後ＥＰＳ（円） 77,548.61 6,637.30
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文