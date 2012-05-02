再送：メディシス<4350.T>：連結、12年3月当期利益5.18億円

再送：２０１２年３月期は、決算期変更により２０１１年１０月１日から ２０１２年３月３１日までの６か月間になります。 ［東京 2日 ロイター］ 12年3月期(2011年10月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年9月期実績 13年3月期予想 中間期予想 （6カ月決算）（12カ月決算） （12カ月決算） 売上高 （百万円） 25,410 46,508 54,502 26,287 (+13.1 %) 営業利益（百万円） 1,357 2,262 2,572 936 (+48.0 %) 経常利益（百万円） 1,314 2,139 2,396 854 (+61.0 %) 当期利益（百万円） 518 1,001 1,054 310 (+111.5 %) １株利益 （円） 39.93 77.13 81.18 23.88 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 15.00 25.00 8.00 １株Q2配当 （円） 0.00 4.00 １株Q4配当 （円） 15.00 25.00 4.00