再送：インヴァスト証券<8709.OS>：13年3月期9カ月単体、当期利益2.46億円、前年比5.0 %増

再送：１５時３０分に配信した「２０１３年３月期９カ月単体決算」の決算項目を手直しして 再送します。 ［東京 29日 ロイター］ 2013年3月期9カ月決算 (2012年4月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期9カ月 12年3月期9カ月 13年3月期予想 営業収益（百万円） 2,455 2,243 (+9.5 %) (-2.0 %) 純営業収益（百万円） 2,449 2,234 (+9.6 %) (-1.9 %) 営業利益（百万円） 208 200 (+4.0 %) 経常利益（百万円） 235 229 (+2.9 %) 当期利益（百万円） 246 234 (+5.0 %) １株利益 （円） 3,843.97 3,662.39 希薄後ＥＰＳ（円） 3,781.14 3,591.25 １株年間配当（円） 900.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 900.00