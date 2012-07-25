再送：さくら<3778.T>：13年3月期第1四半期単体、当期利益1.45億円36.5 %減

再送：２０１３年３月期の業績予想を追加して再送します。 ［東京25日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 2,340 2,272 9,800─10,200 (+3.0 %) (+8.5 %) (+6.9─+11.3%) 営業利益（百万円） 258 310 750─950 (-16.6 %) (-1.3 %) (-14.2─+8.7%) 経常利益（百万円） 243 299 680─820 (-18.8 %) (-3.2 %) (-15.9─+1.4%) 当期利益（百万円） 145 229 400─500 (-36.5 %) (+111.5 %) (-28.1─-10.2%) １株利益 （円） 16.77 26.39 46.10─57.62 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00