再送：京進<4735.OS>：連結、12年2月当期損失9600万円

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再送：決算期変更により、２０１２年５月期は３カ月の変則決算になります。 ［東京 13日 ロイター］ 12年2月期(2011年3月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年2月期実績 11年2月期実績 12年5月期予想 中間期予想 （12カ月決算） （12カ月決算） （3カ月決算） 売上高 （百万円） 9,999 9,992 1,953 (+0.1 %) (-4.2 %) 営業利益（百万円） 372 285 △510 (+30.3 %) (+109.9 %) 経常利益（百万円） 324 172 △534 (+87.7 %) (+96.5 %) 当期利益（百万円） △96 4 △361 １株利益 （円） △11.51 0.53 △43.03 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 3.80 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 3.80 0.00 0.00
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