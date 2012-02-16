訂正（発表者側の申し出）：セーラー<7992.T>：単体、11年12月当期損失7.4億円

［東京 16日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 6,376 6,555 6,290 3,069 (-2.7 %) (+2.3 %) (-1.3 %) (-3.9 %) 営業利益（百万円） △588 △266 経常利益（百万円） △697 △384 29 △20 当期利益（百万円） △740 △1,062 5 △30 １株利益 （円） △13.13 △21.75 0.08 △0.53 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。