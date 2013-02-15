再送：フルキャストＨＤ<4848.T>：単体、12年12月当期利益11.92億円

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再送：１５時５分に配信した「２０１２年１２月期単体決算」のヘッドラインから 不要な語句を削除して再送します。 ［東京 15日 ロイター］ 2012年12月期(2011年10月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期実績 11年9月期実績 13年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 2,849 1,221 (+21.6 %) 営業利益（百万円） 1,185 781 (+44.2 %) 経常利益（百万円） 1,201 731 (+61.8 %) 当期利益（百万円） 1,192 1,251 １株利益 （円） 3,098.01 3,249.41
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