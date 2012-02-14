再送：妙徳<6265.OS>：単体、11年12月当期21.2％増3.37億円、12年12月予想1.49億円

再送：決算期変更のため、２０１０年１２月期は９カ月の変則決算になっています。 ［東京 １４日 ロイター］ 2011年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 （12カ月決算） （9カ月決算） 売上高 （百万円） 2,468 2,180 2,026 962 (-17.9%) (-29.0%) 営業利益 （百万円） 456 501 経常利益 （百万円） 552 506 255 118 (-53.8%) (-62.7%) 当期利益 （百万円） 337 278 149 72 (-55.7%) (-61.2%) １株利益 （円） 42.91 34.73 19.36 9.45 ＊ ２月１３日配信分です。