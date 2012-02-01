訂正（発表者側の申し出）：ＭＲＯ<3064.T>：連結、11年12月当期利益11.48億円

［東京 1日 ロイター］ 11年12月期(2011年1月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年12月期実績 10年12月期実績 12年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 22,239 27,011 12,891 (+21.5 %) 営業利益（百万円） 2,009 2,643 1,292 (+31.5 %) 経常利益（百万円） 2,045 2,640 1,291 (+29.1 %) 当期利益（百万円） 1,148 1,504 736 (+31.0 %) １株利益 （円） 38.76 50.45 24.69 希薄後ＥＰＳ（円） 37.68 １株年間配当（円） 16.00 22.50 16.00 １株Q2配当 （円） 9.00 15.00 8.00 １株Q4配当 （円） 7.00 7.50 8.00