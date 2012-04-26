再送：ＦＰＧ<7148.T>：12年9月期中間単体、当期利益3.77億円9.2 %減

＊企業コードを修正して再送します。 ［東京26日 ロイター］ 2012年9月期中間決算 (2011年10月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年9月期中間 11年9月期中間 12年9月期予想 売上高 （百万円） 1,342 1,265 2,363 (+6.1 %) (+18.6 %) 営業利益（百万円） 701 758 1,163 (-7.5 %) (+12.3 %) 経常利益（百万円） 649 713 1,113 (-8.9 %) (+15.0 %) 当期利益（百万円） 377 416 646 (-9.2 %) (+16.0 %) １株利益 （円） 51.00 56.36 87.28 希薄後ＥＰＳ（円） 48.92 53.44 １株年間配当（円） 70.00 32.00 １株Q2配当 （円） 5.00 0.00 １株Q4配当 （円） 70.00 27.00