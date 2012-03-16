訂正（発表者側の申し出）：ホッコク<2906.OS>：連結、11年3月当期損失26.92億円

［東京 16日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 9,237 6,732 3,719 1,839 (+37.2 %) (+30.3 %) (+40.3 %) (+42.8 %) 営業利益（百万円） △1,218 △377 70 21 経常利益（百万円） △1,514 △382 117 44 当期利益（百万円） △2,692 △1,209 65 20 １株利益 （円） △174.43 △87.86 3.90 1.22 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 3.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 1.50 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 1.50 0.00