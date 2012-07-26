再送：アドテスト<6857.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益4.23億円22.4 %増

再送：２０１３年３月期の業績予想を追加して再送します。 ［東京26日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 売上高 （百万円） 33,355 26,848 150,000─170,000 (+24.2 %) (+14.1 %) (+6.3─+20.5 %) 営業利益 （百万円） 756 784 12,000─20,000 (-3.6 %) (-56.7 %) 税引き前利益（百万円） 1,255 378 (+231.7 %) (-76.8 %) 当期利益 （百万円） 423 346 (+22.4 %) (-56.1 %) １株利益 （円） 2.44 2.00 １株年間配当 （円） 15.00 20.00 １株Q2配当 （円） 5.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00