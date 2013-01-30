再送：岡三<8609.T>：13年3月期9カ月連結、当期利益27.4億円、黒字転換

再送：１１時に配信した「２０１３年３月期９カ月決算」の決算項目を 手直しして再送します。 ［東京 30日 ロイター］ 2013年3月期9カ月決算 (2012年4月1日-2012年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期9カ月 12年3月期9カ月 13年3月期予想 営業収益（百万円） 48,646 42,153 (+15.4 %) (-10.4 %) 純営業収益（百万円） 47,487 40,986 (+15.9 %) (-10.4 %) 営業利益（百万円） 4,956 △910 経常利益（百万円） 5,473 △364 当期利益（百万円） 2,740 △1,287 １株利益 （円） 13.83 △6.44 １株年間配当（円） 5.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 5.00