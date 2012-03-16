訂正（発表者側の申し出）：ホッコク<2906.OS>：連結、10年4─9月期、当期損失10.18億円

［東京16日 ロイター］ 10年4─9月期 (2010年4月1日-2010年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 10年4─9月期 09年4─9月期 11年3月期予想 売上高 （百万円） 4,300 3,145 10,199 (+36.7 %) (+81.0 %) (+87.6 %) 営業利益（百万円） △503 △255 △513 経常利益（百万円） △514 △163 △563 当期利益（百万円） △1,018 △283 △1,045 １株利益 （円） △71.05 △20.53 △67.71 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 3.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 1.50 １株Q4配当 （円） 1.50 0.00