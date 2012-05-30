訂正（発表者側の申し出）：フリージア<6343.T>：連結、12年3月当期利益1900万円417.2 %増

［東京 30日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 11,089 11,118 12,000 (-0.2 %) (-3.1 %) (+8.2 %) 営業利益（百万円） 667 690 750 (-3.3 %) (+22.3 %) (+12.4 %) 経常利益（百万円） 572 627 650 (-8.6 %) (+9.2 %) (+13.6 %) 当期利益（百万円） 19 3 110 (+417.2 %) (-96.2 %) (+478.9 %) １株利益 （円） 0.04 0.01 0.24 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.05 0.05 0.05 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.05 0.05 0.05