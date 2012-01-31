再送：エス・バイ・エル<1919.T>：連結、11年4─12月期、当期利益3.79億円

＊決算期変更により、１２年２月期は１１カ月決算となります。 ［東京31日 ロイター］ 11年4─12月期 (2011年4月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─12月期 10年4─12月期 12年2月期予想 売上高 （百万円） 29,884 27,333 36,000 (+9.3 %) (-15.4 %) 営業利益（百万円） 836 △96 600 経常利益（百万円） 709 △351 500 当期利益（百万円） 379 △950 200 １株利益 （円） 2.12 △5.64 1.09 希薄後ＥＰＳ（円） 2.12 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00