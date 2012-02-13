訂正（発表者側の申し出）：有沢製<5208.T>：連結、11年4─12月期、当期利益12.86億円(+379.3 %)

Investing |
［東京13日 ロイター］ 11年4─12月期 (2011年4月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─12月期 10年4─12月期 12年3月期予想 売上高 （百万円） 22,133 29,472 27,900 (-24.9 %) (+30.9 %) (-24.5 %) 営業利益（百万円） △875 7 △1,750 経常利益（百万円） △63 429 △800 当期利益（百万円） 1,286 268 150 (+379.3 %) １株利益 （円） 36.75 7.67 4.29 希薄後ＥＰＳ（円） 36.72 7.66 １株年間配当（円） 6.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 6.00
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文