訂正（発表者側の申し出）：有沢製<5208.T>：連結、11年4─12月期、当期利益12.86億円(+379.3 %)

［東京13日 ロイター］ 11年4─12月期 (2011年4月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─12月期 10年4─12月期 12年3月期予想 売上高 （百万円） 22,133 29,472 27,900 (-24.9 %) (+30.9 %) (-24.5 %) 営業利益（百万円） △875 7 △1,750 経常利益（百万円） △63 429 △800 当期利益（百万円） 1,286 268 150 (+379.3 %) １株利益 （円） 36.75 7.67 4.29 希薄後ＥＰＳ（円） 36.72 7.66 １株年間配当（円） 6.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 6.00