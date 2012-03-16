訂正（発表者側の申し出）：ホッコク<2906.OS>：単体、11年3月当期損失28.15億円

［東京 16日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 3,448 5,168 3,384 1,669 (+66.7 %) (+98.1 %) (+88.5 %) 営業利益（百万円） △1,010 △256 64 25 経常利益（百万円） △1,482 △222 110 47 当期利益（百万円） △2,815 △1,091 61 26 １株利益 （円） △182.43 △79.27 3.74 1.62 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。