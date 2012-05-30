訂正（発表者側の申し出）：フリージア<6343.T>：単体、12年3月当期利益9900万円253.9 %増

［東京 30日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 884 714 (+23.6 %) (-21.4 %) 営業利益（百万円） 179 27 (+568.3 %) (-74.5 %) 経常利益（百万円） 185 16 (+1080.4 %) (-73.8 %) 当期利益（百万円） 99 28 (+253.9 %) (-21.6 %) １株利益 （円） 0.22 0.06 １株年間配当（円） １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） ＊１Ｑと３Ｑに配当がない場合、２Ｑと４Ｑはそれぞれ中間期と期末配となります。