訂正（発表者側の申し出）：タクトホーム<8915.T>：12年5月期9カ月連結、当期利益24.89億円

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［東京13日 ロイター］ 2012年5月期9カ月決算 (2011年6月1日-2012年2月29日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年5月期9カ月 11年5月期9カ月 12年5月期予想 売上高 （百万円） 45,763 75,114 営業利益（百万円） 4,561 7,736 経常利益（百万円） 4,363 7,576 当期利益（百万円） 2,489 4,313 １株利益 （円） 10,622.63 18,223.00 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 4,000.00 3,700.00 １株Q2配当 （円） 1,500.00 1,500.00 １株Q4配当 （円） 2,500.00 2,200.00
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