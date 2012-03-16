訂正（発表者側の申し出）：ホッコク<2906.OS>：連結、10年4─12月期、当期損失17.79億円

［東京16日 ロイター］ 10年4─12月期 (2010年4月1日-2010年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 10年4─12月期 09年4─12月期 11年3月期予想 売上高 （百万円） 6,814 5,166 9,085 (+31.9 %) (+72.4 %) (+29.7 %) 営業利益（百万円） △829 △358 △990 経常利益（百万円） △986 △273 △1,160 当期利益（百万円） △1,779 △398 △2,031 １株利益 （円） △118.07 △28.89 △131.60 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 3.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 1.50 １株Q4配当 （円） 1.50 0.00