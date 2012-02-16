訂正（発表者側の申し出）：戸田建<1860.T>：連結、11年4─9月期、当期利益4100万円(-96.1 %)

Investing |
［東京16日 ロイター］ 11年4─9月期 (2011年4月1日-2011年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─9月期 10年4─9月期 12年3月期予想 売上高 （百万円） 181,721 190,379 463,500 (-4.5 %) (+37.4 %) (+2.4 %) 営業利益（百万円） △77 1,520 8,900 (+54.4 %) 経常利益（百万円） 670 2,098 10,000 (-68.0 %) (+37.6 %) 当期利益（百万円） 41 1,063 4,600 (-96.1 %) (+28.9 %) １株利益 （円） 0.13 3.43 14.89 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
ロイター オンライン調査
ユーロ脅かす「ドイツ一強」
ユーロ圏に関する、真に根の深い問題は双子の黒字拡大に拍車がかかっているドイツの一強状態だと、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
ドルはなぜ年初来｢最弱｣か
主要通貨の中でドルが年初来最も弱い理由は、保護主義的なトランプ政権への懸念だけではないとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文