訂正（発表者側の申し出）：戸田建<1860.T>：連結、11年4─9月期、当期利益4100万円(-96.1 %)

［東京16日 ロイター］ 11年4─9月期 (2011年4月1日-2011年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─9月期 10年4─9月期 12年3月期予想 売上高 （百万円） 181,721 190,379 463,500 (-4.5 %) (+37.4 %) (+2.4 %) 営業利益（百万円） △77 1,520 8,900 (+54.4 %) 経常利益（百万円） 670 2,098 10,000 (-68.0 %) (+37.6 %) 当期利益（百万円） 41 1,063 4,600 (-96.1 %) (+28.9 %) １株利益 （円） 0.13 3.43 14.89 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00