訂正（発表者側の申し出）：アイテック<9964.OS>：連結、12年3月当期損失6.4億円

［東京 16日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日-2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 54,184 50,744 56,500 27,350 (+6.8 %) (-7.0 %) (+4.3 %) (+11.1 %) 営業利益（百万円） △948 662 910 410 経常利益（百万円） △496 △256 1,000 455 当期利益（百万円） △640 △391 825 366 １株利益 （円） △53.53 △32.72 68.90 30.57 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 20.00 25.00 20.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 20.00 25.00 20.00