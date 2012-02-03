再送：グッドマン<7535.OS>：連結、11年7─12月期、当期利益5200万円

再送：２０１２年３月期予想は、９カ月の変則決算になります。 ［東京3日 ロイター］ 11年7─12月期 (2011年7月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年7─12月期 10年7─12月期 12年3月期予想 （９カ月決算） 売上高 （百万円） 7,926 6,995 9,660 (+13.3 %) (-4.5 %) 営業利益（百万円） 511 435 630 (+17.4 %) (+310.5 %) 経常利益（百万円） 384 8 430 (+4550.3 %) 当期利益（百万円） 52 △75 250 １株利益 （円） △0.90 △13.88 14.34 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00