再送：ナノメディ<3783.T>：単体、11年4─12月期、当期損失1.4億円

＊決算期変更により、１２年６月期は１５カ月決算になります。 ［東京 2日 ロイター］ 11年4─12月期 (2011年4月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年4─12月期 10年4─12月期 12年6月期予想 （15カ月決算） 売上高 （百万円） 1,457 1,737 2,177 (-16.1 %) (-9.2 %) 営業利益（百万円） △42 △183 △199 経常利益（百万円） △41 △181 △198 当期利益（百万円） △140 △195 △297 １株利益 （円） △2,340.78 △3,257.79 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00